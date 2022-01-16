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Beypazarı'nda heyelandan etkilenenlere yardım

Beypazarı'nda heyelandan etkilenenlere yardım
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir süre önce meydana gelen heyelan sonrası ev sahibi ve kiracılara ilk etapta 6'şar bin lira yardım yapıldığı bildirildi.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir süre önce meydana gelen heyelan sonrası ev sahibi ve kiracılara ilk etapta 6'şar bin lira yardım yapıldığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Cumhuriyet Mahallesi Yenice Sokak'ta meydana gelen kaya düşmeleri nedeniyle evlerin boşaltıldığı belirtildi.

Sokakta bulunan 5 kiracı ve 4 ev sahibine toplam 54 bin lira yardımda bulunulduğu aktarılan açıklamada, Kaymakam Oktay Erdoğan'ın şu ifadelerine yer verildi:

"İlçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen kaya düşmesi sonrası İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü alanda incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme ve teknik rapora istinaden sokakta oturan 4 ev sahibi ile 5 kiracıya acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere kişi başına 6 bin lira ödemede bulunuldu."

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AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir süre önce meydana gelen heyelan sonrası ev sahibi ve kiracılara ilk etapta 6'şar bin lira yardım yapıldığı bildirildi.

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