Beypazarı'nda her ay kitap okuma etkinliği ve söyleşi düzenlenecek

10.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:40

Beypazarı Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Beypazarı Eğitimde Yenilik ve Kalitenin Arttırılması Projesi" (BEYKAP) kapsamında, "Okur-Yazar Buluşmaları" çerçevesinde her ay kitap okuma ve söyleşi etkinlikleri gerçekleştirilecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, söyleşilere ya kitabın yazarı ya da söz konusu yazar ve kitap hakkında uzmanlığı olan kişiler katılacak.

İlk etkinlikte, 3 Ocak 2020 Cuma günü Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" adlı eseri ele alınacak. Söyleşinin konu başlığı ise "Saatleri Ayarlama Enstitüsü: Bürokrasinin İronisi" olacak.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Şahin'in moderatörlüğündeki etkinliğe katılmak isteyenlerin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirmesi istendi.

Kaynak: AA