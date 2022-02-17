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Beypazarı'nda HEM çalışmaları değerlendirildi

AA, Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'nda HEM çalışmaları değerlendirildi

Beypazarı ilçesinde Kaymakam Oktay Erdoğan başkanlığında Halk Eğitim Merkezinin (HEM) çalışmalarının ele alındığı değerlendirme toplantısı yapıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Beypazarı ilçesinde Kaymakam Oktay Erdoğan başkanlığında Halk Eğitim Merkezinin (HEM) çalışmalarının ele alındığı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda HEM Müdürü İdris Göbütoğlu, 2021 yılı çalışmaları ile açılan kurslarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Kaymakam Erdoğan, HEM'in daha büyük kitlelere ulaşarak kurslar açmasının önemine değinerek, Kovid-19 salgını sürecinde kısıtlı imkanlara rağmen çok sayıda branşta kurs açıldığını belirtti.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun da katıldı.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Oktay Erdoğan, Beypazarı, Hisarcık, Güncel, Haberler

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