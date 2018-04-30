Beypazarı'nda Hedef 1,5 Milyon Turist

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, birçok doğal güzelliği bünyesinde barındıran ilçeye yılda 1,5 milyon turist getirme hedefinde olduklarını belirtti.

Karagöl mesire alanında basın mensuplarıyla bir araya gelen Kaplan, buranın tanıtımına katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Göreve geldikleri andan itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini, ilçeye çok şey kazandırdıklarını ifade eden Kaplan, Bolu ile Ankara sınırlarının kesiştiği alandaki Karagöl mesir alanını Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden 5 yıllığına kiraladıklarını anımsattı.

İlçeye yaptıkları hizmetlerden bahseden Kaplan, "Karagöl mesire alanının üzerinde ve yol kenarında bulunan Kirazyanı mevkisinde Beşiktaş Spor Kulübü yer aldı. Burada spor kompleksi ve spor tesisi yapacaklar. Böylece bu bölge daha da canlanacak. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde Beypazarı'nı yıllık 1,5 milyon turistin ziyaret etmesini sağlama hedefindeyiz." diye konuştu.