Beypazarı'nda hayvan yetiştiricileri için "destek" açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Beypazarı'nda hayvan yetiştiricileri için "destek" açıklaması

11.12.2020 19:15 | Son Güncelleme: 11.12.2020 19:18
Beypazarı'nda hayvan yetiştiricileri için

Beypazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan yetiştiricilerini destekleme başvuruları kapsamında bilgilendirdi.

Beypazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan yetiştiricilerini destekleme başvuruları kapsamında bilgilendirdi.

Hayvan yetiştiricilerinin buzağı, dişi manda ve malak destekleri ile sürü yöneticisi destekleri, yüzde 40 hibeli düve alım desteğine 31 Aralık tarihine kadar başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.

Su ürünleri desteğinin 18 Aralık 2020, besilik erkek sığır, manda desteğine ise 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvurabilecekleri kaydedildi.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, hayvan yetiştiricilerine destek sağladıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

İlgili Haberler

Malatya'da hayvan yetiştiricilerine düve desteği
Malatya'da hayvan yetiştiricilerine düve desteği
Başkentte hafta sonu kısıtlamasında sokak hayvanlarına 15 ton mama desteği
Başkentte hafta sonu kısıtlamasında sokak hayvanlarına 15 ton mama desteği
Kartepe Kent Meydanı sokak hayvanları için hazır
Kartepe Kent Meydanı sokak hayvanları için hazır
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir İlham Aliyev Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Demet Akalın Hakan Taşıyan Caner Cindoruk Sermiyan Midyat
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Burak Yılmaz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Antalya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beypazarı'nda hayvan yetiştiricileri için "destek" açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 19:21:55. #1.14#
title