Beypazarı'nda hayvan yetiştiricileri için "destek" açıklaması

Beypazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan yetiştiricilerini destekleme başvuruları kapsamında bilgilendirdi.

Beypazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan yetiştiricilerini destekleme başvuruları kapsamında bilgilendirdi.

Hayvan yetiştiricilerinin buzağı, dişi manda ve malak destekleri ile sürü yöneticisi destekleri, yüzde 40 hibeli düve alım desteğine 31 Aralık tarihine kadar başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.

Su ürünleri desteğinin 18 Aralık 2020, besilik erkek sığır, manda desteğine ise 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvurabilecekleri kaydedildi.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, hayvan yetiştiricilerine destek sağladıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak