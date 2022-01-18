Beypazarı'nda hayırsever vatandaş 4 katlı evini vakfa bağışladı - Haberler
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Beypazarı'nda hayırsever vatandaş 4 katlı evini vakfa bağışladı

Beypazarı'nda hayırsever vatandaş 4 katlı evini vakfa bağışladı
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan hayırsever vatandaş, 4 katlı evini yardımlaşma vakfına bağışladı.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan hayırsever vatandaş, 4 katlı evini yardımlaşma vakfına bağışladı.

İlçedeki yardımseverlerden Bülent Tulga, Hacıkara Mahallesi'ndeki kargir yapıdaki evini Beypazarı Kültür Kalkınma ve Yardımlaşma Vakfına hibe etti.

Bağışçıya teşekkür eden vakıf yetkilileri, elde edilecek gelirlerle çok sayıda öğrenciye burs imkanı sağlanacağını ve fakir ailelerin gözetileceğini belirtti.

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AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

Beypazarı, Ankara, Güncel, Haber

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