Beypazarı'nda havuç üreticisi koronavirüsten olumsuz etkilendi

Türkiye'de havuç üretiminin önemli bir bölümünün yapıldığı Beypazarı ilçesinde üreticiler, koronavirüsün sona ermesini bekliyor.

Çiftçi Fevzi Bozkaya, üreticinin koronavirüsten olumsuz etkilendiğini, ürünlerinin elde kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Salgının biran önce sona ermesi temennisinde bulunan Bozkaya, şöyle konuştu:

"Havuçu İstanbul, Ankara başta olmak üzere, Karadeniz Bölgesi'ne gönderiyoruz. Geçen yıllara göre fiyat aralığı biraz iyi. 1.30-1.70 kuruş arasında gidiyor. Hasadını yaptığımız mahsullerin paketlemesi ile ambalajlanmasını yapıyoruz ama, az gidiyor. Beypazarı çiftçisi olarak, Türkiye olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Pandemi sürecinde tüm işletmeler oteller kapanınca, havuç para da etmiyor, elde kaldı. Buna rağmen ayakta durmaya çalışıyoruz. Depolarda ve tarlada kuyularda bulunan havuçları piyasaya veremezsek olduğu yerde çürür ve oldukça zarar ederiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak