Beypazarı'nda Haşerelere Karşı Mücadele

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları sürüyor.



İlçe Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yaptığı açıklamada, ilaçlama çalışmalarında kullanılmak üzere 2 yeni araç aldıklarını belirtti.



Haşerelerle ilaçlı mücadeleyi düzenli olarak yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Kaplan, "İlaçlama yapılmanın belirli dönemleri var. Özellikle bu vakitlere ve sürelere uyuluyor. Haşere ve sineklerin larva dönemleri önemli. Larva dönemlerinde de hassasiyetle ilaçlamalar sürdü. Araçlarımız, makinelerimiz yeni, ilaçlama tüm hızıyla sürüyor." diye konuştu.