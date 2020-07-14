Beypazarı'nda halk günleri devam ediyor Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, halk günleri kapsamında vatandaşları dinlemeye devam ediyor.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, halk günleri kapsamında vatandaşları dinlemeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, başkan Kaplan'ın düzenlenen halk günlerinde, vatandaşlarla görüşerek, sorun ya da taleplerini dinlediği belirtildi.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarla halk günlerinde bir araya gelerek, onlara yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Belediyede vatandaşları kabul ettiğini ifade eden Kaplan, "Her zaman vatandaşın yanında ve yanı başında olduk. Sosyal belediyecilik kapsamında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Böylesi günlerde vatandaş bizlere gelerek isteklerini, sıkıntılarını, taleplerini rahatlıkla anlatabiliyor. Biz de kendilerine yol gösterici olmaya çalışırken, belediyeden isteklerine cevap vermeye çalışıyoruz. Halkı dinlemeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA