Beypazarı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beypazarı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı

AA, Yaşar Tonbak - Güncel
 - Güncelleme:
Beypazarı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Güzel havayı fırsat bilen Ankaralılar, hafta sonu tarihi ve turistik mekanlarıyla ünlü Beypazarı'na akın etti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Güzel havayı fırsat bilen Ankaralılar, hafta sonu tarihi ve turistik mekanlarıyla ünlü Beypazarı'na akın etti.

Ziyaretçiler, ilçenin tarihi sokaklarının tadını çıkardı. Sokakları dolaşan konuklar, alışveriş de yaptı.

Şehir merkezinden ilçeye gelen İlyas Karataş, Beypazarı'nın her zaman kendisinde ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

İlçe sakinlerinin kendilerini çok sıcak karşıladığını ifade eden Karataş, herkesi ilçeye davet etti.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı, alışveriş, Hisarcık, Karataş, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title