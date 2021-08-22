Beypazarı'nda hafta sonu yoğunluğu

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda hafta sonu turist yoğunluğu yaşanıyor.

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda hafta sonu turist yoğunluğu yaşanıyor.

Tarihi ipek yolu üzerinde bulunan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Beypazarı, özellikle hafta sonları yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Turist rehberi Bülent Erdemli, yaptığı açıklamada, ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasıyla birlikte tarihi ve turistik yerleriyle dikkati çeken Beypazarı ilçesine turlar düzenlediklerini bildirdi.

Düzenledikleri turlarla müşterilerine unutamayacakları anılar yaşattıklarını belirten Erdemli, "Gezilerimizi İnözü Gözetleme Kulesi, Suluhan Kervansarayı, Sultan Alaeddin Cami ve Yaşayan Hamam Müzesi gibi yerlere düzenliyoruz. Müzelerimiz oldukça ilgi çekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak