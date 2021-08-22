Beypazarı'nda hafta sonu yoğunluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beypazarı'nda hafta sonu yoğunluğu

Beypazarı'nda hafta sonu yoğunluğu
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda hafta sonu turist yoğunluğu yaşanıyor.

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda hafta sonu turist yoğunluğu yaşanıyor.

Tarihi ipek yolu üzerinde bulunan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Beypazarı, özellikle hafta sonları yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Turist rehberi Bülent Erdemli, yaptığı açıklamada, ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasıyla birlikte tarihi ve turistik yerleriyle dikkati çeken Beypazarı ilçesine turlar düzenlediklerini bildirdi.

Düzenledikleri turlarla müşterilerine unutamayacakları anılar yaşattıklarını belirten Erdemli, "Gezilerimizi İnözü Gözetleme Kulesi, Suluhan Kervansarayı, Sultan Alaeddin Cami ve Yaşayan Hamam Müzesi gibi yerlere düzenliyoruz. Müzelerimiz oldukça ilgi çekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

Taksim'de turistlerin taksici isyanı! Taksimetre açmayıp pazarlık yaptı, anlaşamayınca da müşterileri taksiden indirdi
Taksim'de turistlerin taksici isyanı! Taksimetre açmayıp pazarlık yaptı, anlaşamayınca da müşterileri taksiden indirdi
TAKSİM'DE TURİSTLERİN TAKSİCİ İSYANI
TAKSİM'DE TURİSTLERİN TAKSİCİ İSYANI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Vladimir Putin Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Davut Güloğlu
Spor Gervinho Mesut Özil Lionel Messi Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Beypazarı'nda hafta sonu yoğunluğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 15:53:42. #1.15#

title