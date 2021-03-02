Beypazarı'nda gıda denetimi
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Beypazarı'nda gıda denetimi

02.03.2021 19:33 | Son Güncelleme: 02.03.2021 19:36
Beypazarı'nda gıda denetimi

Beypazarı ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri ortak gıda denetiminde bulundu.

Beypazarı ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri ortak gıda denetiminde bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınl, market ile üretim yapan işletmelere yönelik gıda denetiminde bulundu.

İlçe Tarım Orman Müdürü Esin Korkmaz'ın da katıldığı denetimlerde, ekipler ürünlerin son kullanma tarihilerini kontrol ederken, fırınlar ile diğer imalathanelerde, ürünlerin yapıldığı yerlerin, saklandığı yerlerin, taşınmadaki koşullar kontrol edildi.

Bazı fırınların geri planlarının kirli olması dolayısıyla, bu işletmelere ihtar yapıldı. Eksiklerini gidermeyen bazı işletme sahibine de ceza yazıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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