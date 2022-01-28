Beypazarı'nda "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı" düzenlendi - Haberler
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Beypazarı'nda "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı" düzenlendi

AA, Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'nda

Beypazarı Müftülüğü Kadın Gençlik Koordinatörlüğünce, 2022 yılı Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı gerçekleştirildi.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı Müftülüğü Kadın Gençlik Koordinatörlüğünce, 2022 yılı Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı gerçekleştirildi.

Beypazarı Diyanet Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kampta 12-14 yaş arası 50 öğrenci, 4 gün boyunca yarışmalar, oyunlar, musiki dinletileri gibi etkinliklere katılma fırsatı buluyor.

Kampın kapanış programında ise bilgi yarışması, kamp mektuplarının yazılması ve hediyelerin takdimi yapıldı.

İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerini vererek, kampa katılan öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

İnciler, Gençlik Merkezi aracılığı ve Müftülüğün destekleriyle bu tür buluşmaları fırsat buldukça yapacaklarını kaydetti.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı, oyunlar, gençlik, Musiki, Güncel, Haber

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