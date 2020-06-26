Beypazarı'nda "Geleceğim İçin Proje Üretiyorum" projesine destek sağlandı Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojisi bölümü, tamamı kendi tasarımı ve imalatı olan, bir deney setinin üretimi için Ankara Kalkınma Ajansı'ndan 500 bin liralık destek aldı.

Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojisi bölümü, tamamı kendi tasarımı ve imalatı olan, bir deney setinin üretimi için Ankara Kalkınma Ajansı'ndan 500 bin liralık destek aldı.

Deney setinin imalatını kendi atölyelerinde yapabilmek için hazırladıkları proje ile Ankara Kalkınma Ajansı'na müracaat eden okulun, alacağı destekle 3 ay içerisinde yeni okul binasının içinde atölyeler kurulacağı belirtildi.

Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nuri Caner, proje ile bir meslek lisesinin belki de Türkiye'de ilk defa tamamen yerli, milli ve okul imkanları ile sıfırdan bir deney seti üreteceğini söyledi.

Sete "Beybord" ismini verdiklerini, patenti ve isim tescili aldıklarını belirten Caner, "Bu deney seti üzerine elektronik alanında eğitim amaçlı yapılan bütün devreler kurulabilir. Tak-çıkar mantığıyla çalıştığından, yaş sınırlaması olmaksızın bütün bireyler elektroniği zevkli bir şekilde öğrenebilir. Deney seti masasının çekmecesinde elektronik elemanların birçoğu özel tasarlanmış olarak bulunmaktadır. İster temel elektronik devreleri isterse programlanabilir devreler, hatta robotik uygulama devreleri bile bu set üzerinde kolayca yapılabilir." dedi.

Nuri Caner, projede emeği olan herkese teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Deney setinin tasarımı ve prototip üretimi elektrik-elektronik teknolojisi alan öğretmenleri Mahir Altın ve Bülent Kargacı tarafından yapılmıştır. Seri üretimi de bütün alan öğretmenleri ve öğrencileri ile yapılacaktır."

Kaynak: AA