Beypazarı'nda fırınlar denetlendi
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Beypazarı'nda fırınlar denetlendi

02.02.2021 17:11 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:14
Beypazarı'nda fırınlar denetlendi

Beypazarı ilçesinde fırınlar, İlçe Tarım Orman Müdürlüğü, Belediye Zabıta Müdürlüğü ve polis ekipleri tarafından denetlendi.

Beypazarı ilçesinde fırınlar, İlçe Tarım Orman Müdürlüğü, Belediye Zabıta Müdürlüğü ve polis ekipleri tarafından denetlendi.

Yapılan denetimlerde eksiklikleri bulunanlar ikaz edilirken, aralarında temizlik konusuna hassasiyet gösterenlere de teşekkür edildi.

İlçe Tarım Orman Müdürü Esin Korkmaz'ın da katıldığı denetimlerin aralıksız devam edileceği belirtildi.

Denetiminde, imalathaneler, hamur kazanları, poşetleme bölümleri, ekmek taşıyan araçlar ile çalışılan mekanların temizliği kontrol edildi.

Yetkililer, "Ekmeklerin taşınmasında paketlenmesinde daha hassas olunmasını, istenilen kriterlere uyulmasını istiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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