Beypazarı'nda fidanlar toprakla buluşturuldu - Haberler
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Beypazarı'nda fidanlar toprakla buluşturuldu

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı'nda fidanlar toprakla buluşturuldu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında yüzlerce fidan dikildi.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında yüzlerce fidan dikildi.

Orman İşletme Müdürlüğünce Kızılbayır mevkisinde, Jandarma Komutanlığı tarafından da Acısı Mahallesi yakınlarındaki hatıra ormanında fidan dikme etkinlikleri düzenlendi.

Kaymakam Oktay Erdoğan, Kızılbayır mevkisinde öğrencilerle fidan dikti, fidan dikmenin ve ağaçlandırmanın önemini anlattı.

Erdoğan daha sonra jandarmanın kurduğu hatıra ormanındaki fidan dikim etkinliğine de katıldı.

İki bölgede, yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Beypazarı'nda fidanlar toprakla buluşturuldu

Beypazarı'nda fidanlar toprakla buluşturuldu

Beypazarı'nda fidanlar toprakla buluşturuldu

Beypazarı'nda fidanlar toprakla buluşturuldu

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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