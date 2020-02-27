Beypazarı'nda fidan dağıtımı
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Beypazarı'nda fidan dağıtımı

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri Regaip Kandili dolayısıyla halka ücretsiz fidan dağıttı.

27.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:58
Beypazarı'nda fidan dağıtımı

görevlileri Regaip Kandili dolayısıyla halka ücretsiz fidan dağıttı.

Beypazarı Orman İşletme Müdürü Alper Çimen'in de katıldığı fidan dağıtımında, Cami ile Hanlarönü Meydanı'nda halka ücretsiz olarak 2 binin üzerinde ibreli ve ibresiz türden fidan dağıtıldı.

Orman Müdürü Alper Çimen, 21 Mart Dünya Ormancılık Haftası boyunca Orman İşletme Müdürlüğü olarak çeşitli etkinliklerde bulunacaklarını ve belirlenen alanlara da fidan dikeceklerini söyledi.

Kaynak: AA

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