Beypazarı'nda fidan dağıtımı

27.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:58

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri Regaip Kandili dolayısıyla halka ücretsiz fidan dağıttı.

Beypazarı Orman İşletme Müdürü Alper Çimen'in de katıldığı fidan dağıtımında, Fatih Cami ile Hanlarönü Meydanı'nda halka ücretsiz olarak 2 binin üzerinde ibreli ve ibresiz türden fidan dağıtıldı.

Orman Müdürü Alper Çimen, 21 Mart Dünya Ormancılık Haftası boyunca Orman İşletme Müdürlüğü olarak çeşitli etkinliklerde bulunacaklarını ve belirlenen alanlara da fidan dikeceklerini söyledi.

Kaynak: AA