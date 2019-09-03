Beypazarı'nda festival heyecanı

03.09.2019 13:52

25. Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Kültür, Turizm ve Tarih Festivali 6-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada başta Başkentliler olmak üzere tüm halkı festivale davet ettiğini söyledi.

Festivalin mükemmel olması için Belediye olarak, tüm birimlerle koordineli bir şekilde hareket ettiklerini söyleyen Kaplan, "Çeyrek asırlık bir tecrübe ve sorumlulukla festival hazırlıklarını tamamlandık." dedi.

Festivalin 3 gün süreceğine işaret eden Kaplan, şunları dile getirdi:

"Festivalimiz, Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Gazi'nin türbesinin bulunduğu Hırkatepe Mahallesi'nde, türbe ziyaretimiz ile başlayacak ve kurban kesimi olacak. Burada mehteran bir konser verecek. Kılınan cuma namazının ardından köy meydanında bulunan yörük çadırı ziyaretiyle birlikte misafirlere şerbet ve lokum ikram edilecek. Ardından okçular burada hedefe ok atma gösterisinde bulunurken, bir yandan da demir dövülecek. Akşam 17.00 saatlerinden itibaren de Kaymakamlık önünde toplanılarak, oluşan toplulukla Mehteranla birlikte katılan, yabancı ülke oyun ve gösteri gruplarıyla 'Birlik Yürüyüşü'nde bulunacağız. Festivali bu şekilde başlatacağız. Cumartesi günü de protokol konuşmalarıyla birlikte festivali resmi olarak başlatacağız. Festival, ikinci ve üçüncü günlerinde çeşitli gösteriler ve animasyonlarla birlikte, sanatçıların vereceği konserlerle sürecek."

Kaynak: AA