Beypazarı'nda evleri yanan ailelere Uruşlular Derneğinden ziyaret
22.01.2021 19:19 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:23
Uruşlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenol Şentürk, Beypazarı ilçesinde evi yanan aileleri ziyaret etti.
Uruşlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenol Şentürk, Beypazarı ilçesinde evi yanan aileleri ziyaret etti.
Uruş Mahallesi'nde evleri yanan Bekir Ustaoğlu ve Ahmet Kızıldağ, dernek yetkilierince ziyaret edildi.
Dernek Başkanı Şenol Şentürk, yanan evleri yerinde gördü ve ailelere her tülü desteğin sağlanacağını kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak