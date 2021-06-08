Beypazarı'nda evin mahzeninde bulunan dinamit lokumları polise teslim edildi
Beypazarı ilçesinde bir evin mahzeninde bulunan dinamit lokumları polise teslim edildi.
Beypazarı ilçesinde bir evin mahzeninde bulunan dinamit lokumları polise teslim edildi.
Zafer Mahallesi'ndeki evinin mahzeninde temizlik yapan Cemile Çalışır, yaklaşık 20 dinamit lokumu gördü.
Çalışır'ın haber vermesi üzerine eve gelen polis ekipleri, dinamit lokumlarına el koydu.
Çalışır'ın emniyetteki ifadesinde, eşinin babasının uzun yıllar önce taş ocağında çalıştığı ve dinamit lokumlarının o dönemden kalmış olabileceğini söylediği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak