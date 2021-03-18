Beypazarı'nda ev yangını
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Beypazarı'nda ev yangını

18.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:23
Beypazarı'nda ev yangını

Beypazarı'nda çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Beypazarı'nda çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Sopçalan Mahallesi'nde Hayrettin Ayan'a ait evin kömürlüğünde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede evi sardı.

Yangına, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti.

Söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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