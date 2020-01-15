Beypazarı'nda ev yangını
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Beypazarı'nda ev yangını

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, yangın çıkan iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

15.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:52
Beypazarı'nda ev yangını

'nın ilçesinde, yangın çıkan iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Mahallesi'nde, Sami Kesikbaş'a ait iki katlı evde, elektrik kontağından çıktığı kaydedilen yangında hasar oluştu.

Yangının evin ikinci katında çıktığını ve alevlerin yükseldiğini belirten mahalle muhtarı Cemalettin Bastı, "Evde kimse oturmuyordu. Ev sahipleri yazın köye geliyorlar. Yangına Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ancak ev ahşap ve yarı kerpiç olduğu için kullanılamayacak derecede hasar gördü." dedi.

Kaynak: AA
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