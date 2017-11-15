Beypazarı'nda Ev Yangını

Beypazarı ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Dibekönü Sokak'ta, Ömer Yavruoğlu'na ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen yangına Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.



Yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.



Yavruoğlu'nun yalnız yaşadığı evi yangın çıkınca terk ettiği belirtildi.