Beypazarı'nda engellilerin ihtiyaçları belirlendi

03.09.2019 15:12

Beypazarı Belediyesi Kent Konseyi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Hamide Özalp, komisyon olarak ilçedeki engellilerin ihtiyaçlarını belirlediklerini söyledi.

Özalp, ilçe genelinde yaptıkları çalışmalar ile engellilerin genelde ihtilaçlarının tekerlekli sandalye olduğunu belirlediklerini belirtti.

Daha önce 40'ın üzerinde engelliye, hayırseverler vasıtasıyla tekerlekli sandalye temininde bulunduklarına işaret eden Özalp, bundan sonra da çalışmaları sürdüreceklerini aktardı.

Son olarak akülü sandalyesini daha öncesi verdikleri, isminin açıklanmasını istemeyen engellinin tekerlekli sandalyesinin arızalanan aküsünü yine hayırseverler sayesinde tamir ettirdiklerini ifade eden Özalp, "Engelli aracını vermekle iş bitmiyor. Bir süre sonra araçların aküsü arızalanıyor ya da ömrünü tamamlıyor. Bu tür sorunları da gidermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA