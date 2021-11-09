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Beypazarı'nda elektrik kesintisi uyarısı

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı'nda elektrik kesintisi uyarısı

Beypazarı ilçesindeki bazı mahallelere 10 Kasım'da 6 saat enerji verilemeyeceği bildirildi.

Beypazarı ilçesindeki bazı mahallelere 10 Kasım'da 6 saat enerji verilemeyeceği bildirildi.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ilçenin Kapullu, Mahmutlar, Harmancık, Dibekören, Kırşeyhler, Kayabükü, Yalnızçam, Acısı, Köşebükü, Kargı, Gürsöğüt, Çantırlı, Tahirler, Kırbaşı, Fasıl, Yoğunpelit ve Yukarıulucak kırsal mahallelerine 12.30-18.30 saatleri arasında enerji verilmeyecek.

Bu mahallelerin yanı sıra Yukarıulucak, Hacukara mahalleleri ile Karapınar yolu üzerine, Yoğunpelit, Fasıl, Kayabükü, Tahirler mahallerine de 12.00 ile 18.00 saatleri arasında planlı bakım ve şebeke iyileştirme çalışması dolaysıyla enerji kesintisi uygulanacak.??????

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık."
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