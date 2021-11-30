Beypazarı'nda elektrik kesintisi - Haberler
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Beypazarı'nda elektrik kesintisi

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı'nda elektrik kesintisi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, yarın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, yarın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ve planlı bakım ve iyileştirme çalışması gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, 09.00-17.00 saatlerinde Dibekören, Akkkaya, Dibecik, Acısı, Çağabey, Güneyce, Ayvaşık mahallelerine, 09.30-12.00 saatlerinde ise Kurtuluş mahallesinin bir bölümü ile Kaplan ve Kozalan mahallelerine elektrik verilemeyecek.???????

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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