Beypazarı'nda elektrik kesintisi

Beypazarı'nda Cumhuriyet ve Sekli mahallelerindeki bazı sokaklara yarın enerji kesintisi uygulanacak.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 26 Kasım 2021 Cuma günü Cumhuriyet ve Sekli mahallelerinde arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ve planlı bakım ve iyileştirme çalışması yapılacak.

Cumhuriyet Mahallesinde 10.30 ile 12.00 saatleri arasında Yenice, Çukurçeşme ve Lale sokakları, 14.00 ile 15.00 arasında Sekli Mahallesi, Yenice ve Dikçakmak sokaklarına elektrik verilemeyecek.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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