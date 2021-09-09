Beypazarı'nda elektrik kesintisi
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Beypazarı'nda elektrik kesintisi

Beypazarı'nda elektrik kesintisi
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı ilçe merkezinin 4 mahallesine yarın enerji verilemeyecek.

Beypazarı ilçe merkezinin 4 mahallesine yarın enerji verilemeyecek.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 Eylül 2021 Cuma günü ilçenin Başağaç, Gazipaşa, Hacıkara ve Kurtuluş mahallelerine arıza onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ve planlı bakım ve iyileştirme çalışması dolaysıyla enerji verilemeyecek.

Yapılan açıklamaya göre; Başağaç mahallesinde 36 sokağa; Gazipaşa mahallesinde 2 sokağa, Hacıkara mahallesinde 52 sokağa, Kurtuluş mahallesinde 14 sokağa yarın 09.30 ile 17.30 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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