Beypazarı'nda elektrik kesintisi

Beypazarı'nın Ayvaşık Mahallesi ile Hacılara Mahallesinin bir bölümüne yarın enerji verilemeyecek.

Beypazarı'nın Ayvaşık Mahallesi ile Hacılara Mahallesinin bir bölümüne yarın enerji verilemeyecek.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 26 Ağustos 2021 Perşembe günü Ayvaşık Mahallesi ile Hacıkara Mahallesinin bir bölümüne, arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ve planlı bakım ve iyileştirme çalışmas dolaysıyla enerji verilemeyecek.

Yapılan açıklamaya göre, 09.30 ile 12.30 saatleri arasında Vasfi Berisbek sokak ile Boztepe yolu sokaklara, 13.30 ile 17.00 saatleri arasında Ayvaşık mahallesinin bir bölümü ile Hacıkara Mahallesinin Çaykenarı, Muhsin Yazıcıoğlu, Bahçeler, Ulusoy sokak ile Atlas sokaklara enerji verilemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak