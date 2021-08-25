Beypazarı'nda elektrik kesintisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beypazarı'nda elektrik kesintisi

Beypazarı'nda elektrik kesintisi
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı'nın Ayvaşık Mahallesi ile Hacılara Mahallesinin bir bölümüne yarın enerji verilemeyecek.

Beypazarı'nın Ayvaşık Mahallesi ile Hacılara Mahallesinin bir bölümüne yarın enerji verilemeyecek.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 26 Ağustos 2021 Perşembe günü Ayvaşık Mahallesi ile Hacıkara Mahallesinin bir bölümüne, arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ve planlı bakım ve iyileştirme çalışmas dolaysıyla enerji verilemeyecek.

Yapılan açıklamaya göre, 09.30 ile 12.30 saatleri arasında Vasfi Berisbek sokak ile Boztepe yolu sokaklara, 13.30 ile 17.00 saatleri arasında Ayvaşık mahallesinin bir bölümü ile Hacıkara Mahallesinin Çaykenarı, Muhsin Yazıcıoğlu, Bahçeler, Ulusoy sokak ile Atlas sokaklara enerji verilemeyecek.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Mustafa Varank İbrahim Aydemir Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Muslera Arda Turan Erol Bulut Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Beypazarı'nda elektrik kesintisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 14:40:29. #1.15#

title