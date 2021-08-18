Beypazarı'nda elektrik kesintisi
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Beypazarı'nda elektrik kesintisi

Beypazarı'nda elektrik kesintisi
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı ilçe merkezinin Rüstempaşa, Cumhuriyet ve Ayvaşık mahallelerinde planlı bakım, iyileştirme ve yüksek gerilim hizmet alım çalışmaları dolaysıyla elektrik kesintisine gidilecek.

Beypazarı ilçe merkezinin Rüstempaşa, Cumhuriyet ve Ayvaşık mahallelerinde planlı bakım, iyileştirme ve yüksek gerilim hizmet alım çalışmaları dolaysıyla elektrik kesintisine gidilecek.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 19 Ağustos 2021 Perşembe günü Rüstempaşa mahallesi Olukbaşı, Derbencik, Köprübaşı ve Arkbaşı sokaklara, Cumhuriyet Mahallesi İnözü, Kalınyol ve İnözü İnce yol mevkiine, Ayvaşık Mahallesi Akkol Bağları sokak, Reşide Torun sokak ile Kumsuren Sağ Küme sokağa sabah 09.30 ile 17.30 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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