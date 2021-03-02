Beypazarı'nda elektrik kesintisi
02.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:52
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yarın elektrik kesintisi olacak.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yarın elektrik kesintisi olacak.
Başkent Enerjisa Beypazarı Dağıtım Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Hacıkara Mahallesi Karapınar 4. Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacak.
Açıklamada, yarın arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması dolayısıyla 11.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak