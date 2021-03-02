Beypazarı'nda elektrik kesintisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beypazarı'nda elektrik kesintisi

02.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:52
Beypazarı'nda elektrik kesintisi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yarın elektrik kesintisi olacak.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yarın elektrik kesintisi olacak.

Başkent Enerjisa Beypazarı Dağıtım Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Hacıkara Mahallesi Karapınar 4. Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacak.

Açıklamada, yarın arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması dolayısıyla 11.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Nikol Paşinyan Abdülhamit Gül Fahrettin Koca
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Kerimcan Durmaz
Spor Erol Bulut Mesut Özil Mesut Bakkal Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beypazarı'nda elektrik kesintisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 14:53:43. #1.15#
title