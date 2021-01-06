Beypazarı'nda elektrik kesintisi

Beypazarı ilçesinin Gazipaşa Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacak.

Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamada, Gazipaşa Mahallesi'ne, daha öncesi planlanmış bakım, onarım ve yatırım tesislerinin devreye alınması çalışması dolayısıyla enerji verilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, kesintinin 16.00-18.00 saatleri arasında uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak