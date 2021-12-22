Beypazarı'nda elektrik akımına kapılan koyunlar kurtarıldı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde elektrik tellerinin kopması sonucu akıma kapılan koyunlar kurtarıldı.

Kırbaşı Mahallesi'ndeki koyun ağılının yanında bulunan direkteki elektrik telleri koptu. Tellerin ağıla düşmesi sonucu Metin Özcan'a ait koyunlar akıma kapıldı.

Durumu fark eden çevredekilerin ana şalteri indirmesiyle çok sayıda koyun telef olmaktan kurtarıldı.

Muhtar Osman Yurdakul, yaptığı açıklamada, tellerin nasıl koptuğunu henüz anlayamadıklarını belirterek, "Koyunların hepsi bir anda yere serildi, çok hızlı davranarak şalteri indirdik." dedi.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet