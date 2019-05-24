Beypazarı'nda dolu yağışı etkili oldu
ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde 15 dakika süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi, ekili araziler zarar gördü.
ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde 15 dakika süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi, ekili araziler zarar gördü.
Ankara'ya yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Beypazarı'nde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur, kısa süreliğine yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yağışında vatandaşlar zor anlar yaşattı. Misket büyüklüğündeki doludan kaçanlar, yol kenarlarındaki iş yerlerine sığındı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Park halinde bulunan araçlar zarar gördü. Yeşil alanların beyaza büründüğü ilçede ekili arazilerin büyük bölümü de zarar gördü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Dolu yağışından görüntü
Haber-Kamera: ANKARA, -
Kaynak: DHA