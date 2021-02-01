Beypazarı'nda doğaya yem bırakıldı
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Beypazarı'nda doğaya yem bırakıldı

01.02.2021 11:25 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:28
Beypazarı'nda doğaya yem bırakıldı

Beypazarı ilçesinde kendilerini "4x4" olarak adlandıran grup, yaban hayatı için doğaya saman bıraktı.

Beypazarı ilçesinde kendilerini "4x4" olarak adlandıran grup, yaban hayatı için doğaya saman bıraktı.

Grubun sözcüsü Serkan Uzunoğlu, 16 kişilik ekibin 8 araçla Karaşar Mahallesi'nde Çukurören, Saray ve Belenören yaylalarında yaban hayvanlarına ot ve saman bıraktıklarını söyledi.

Uzunoğlu, kendilerine bu konuda yardımcı olan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine de teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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