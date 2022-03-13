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Beypazarı'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirildi

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirildi

Beypazarı Gençlik ve Spor Müdürlüğünce İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü düzenlendi.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı Gençlik ve Spor Müdürlüğünce İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü düzenlendi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özgür Bediz, büyük usta Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve minnetle andıklarını söyledi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nde doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini belirten Bediz, "Yaptığımız bu yürüyüşü tamamen İstiklal Marşının şairi Mehmet Akif Ersoy'a ithaf ediyoruz." dedi.

Bediz, İlçenin Kumsüren mevkiden başlatılan yürüyüşün, Kimyon, Sopçalan Kanyonu ve Sopçalan Mahallesi de geçilerek ilçe merkezinde sonlandığını ifade ederek, yürüyüşün 10 kilometrelik güzergahta gerçekleştiğini aktardı.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Beypazarı, gençlik, Güncel, Haberler

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