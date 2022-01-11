Beypazarı'nda doğa yürüyüşü alanları belirlendi

Beypazarı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün başlattığı çalışma ile Beypazarı ilçedeki doğa yürüyüşü alanları tespit edildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Özgür Bediz, Beden Eğitimi öğretmenleri Osman Kurt, Şerafettin Karabıyık ve alan rehberi Hamza Gökdemir ile Kozalan Mahallesi çevresi, Çatakkaşı, Gollan ve Kartal Kayası mevkilerinde alan çalışması yapıldı.

Özgür Bediz, ilçenin doğa yürüyüşü sporuyla ilgilenenlere eşsiz fırsatlar sunduğunu belirtti. Bediz, yaptıkları çalışmanın ilçenin turizm potansiyeline de katkı sunacağına inandığını ifade etti.

AA / Yaşar Tonbak - Spor Haberleri

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