Beypazarı'nda "dinamik denetleme" devam ediyor
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Beypazarı'nda "dinamik denetleme" devam ediyor

07.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:52
Beypazarı'nda

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında dinamik denetimler sürdürülüyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında dinamik denetimler sürdürülüyor.

İlçe Kaymakamlığı başkanlığında 16 denetim ekibi, ilçedeki iş yeri ve toplum taşım araçlarını denetlemeye devam ediyor.

Denetimlerde 13 işletme, tedbirlere uyması konusunda uyarıldı.

Polis ve zabıta ekipleriyle ilçedeki işletmeleri denetleyen İlçe Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, denetimlerde iş yeri sahiplerine kuralları hatırlattıklarını belirterek, sosyal mesafe kurallarının işletmelerde uygulanmasının zorunlu olduğunu belirttiklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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