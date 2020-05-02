Beypazarı'nda dezenfekte çalışmaları sürüyor

Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin çeşitli mahalle ve sokaklarında temizlik çalışmasında bulundu.

Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin çeşitli mahalle ve sokaklarında temizlik çalışmasında bulundu.

Ekipler sokak ve cadde temizlikleri, yıkamasının ardından da dezenfektan çalışması yaptı.

Öte yandan temizlik işleri ekiplerince, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının bulunduğu binalarda da dezenfektan çalışması ve ilaçlama yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA