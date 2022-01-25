Beypazarı'nda devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Beypazarı'nda devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Beypazarı'nda devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ayaş istikametinden Beypazarı yönüne gelen Adem Küçük'ün kullandığı 06 CTP 531 plakalı otomobil, Dibecik Mahallesi Şehitlik Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

Adem Küçük, Beypazarı, Otomobil, Ankara, Güncel, Haber

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