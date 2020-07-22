Beypazarı'nda Dereli Mahallesi karantinaya alındı
Beypazarı ilçesi Dereli Mahallesinde, 2 kişide koranavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.
22.07.2020 16:59 | Son Güncelleme: 22.07.2020 18:03
Beypazarı ilçesi Dereli Mahallesinde, 2 kişide koranavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.
Jandarma ekiplerinin önlem aldığı mahallede vatandaşların ihtiyacı, Kaymakamlık Sosyal Vefa Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor.
Kaymakam Temel Ayca, Dereli Mahallesine giriş ve çıkışın yasaklandığını belirterek, buradaki halka hizmetlerin kesintisiz verildiğini ve karantina süresi dolana kadar da verilmeye devam edileceğini söyledi.
Kaynak: AA