Beypazarı'nda deprem tatbikatı yapıldı

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı'ndaki Akşemsettin Ortaokulu'nda 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Tatbikatta, öğrencilere deprem anında ve deprem sonrası tahliye sırasında ne yapılması gerektiğini anlatıldı. Ardından sirenin çalmasıyla sınıflarda "çök-kapan-tutun" yöntemini uygulayan öğrenciler, okulu terk ederek toplanma alanında bir araya geldi.

Senaryo gereği bazı öğrencilerin okulda kaldığının belirlenmesi üzerine sağlık ekiplerince sınıflarından çıkarılan yaralı öğrencilere ilk tedavileri uygulandı.

Deprem tatbikatına Kaymakam Oktay Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, Okul Müdürü Adem Uslu ile öğrenciler katıldı.

Kaymakam Erdoğan, Türkiye'de 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen tatbikatın ilçedeki okulda da başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.