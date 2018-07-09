Beypazarı'nda Çiftçileri Bilgilendirme Çalışmaları

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, çiftçileri ilgilendiren konularda bilgilendirme faaliyetinde bulunduklarını söyledi.

Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden çekilen düşük faizli tarımsal kredilerin borç ertelenmesi konusunda çiftçileri bilgilendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Ekim, hasat ve gübreleme zamanlarında çiftçileri bilgilendirdiklerini belirten Ateş, şöyle konuştu:

"Bilindiği gibi, birçok çiftçimiz Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden çeşitli vesilelerle kredi kullanmaktadır. Bunlardan birisi de çiftçinin kullandığı düşük faizli tarımsal kredilerdir. Bu kredinin borç ertelemeleri yayımlandı. Buna göre çiftçilerimiz borç ertelemesinden faydalanmak üzere 3 Ağustos 2018 tarihine kadar, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne başvuruda bulunmalı. Başvuruda bulunan çiftçilerimiz, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullandıkları düşük faizli tarımsal kredileri borç ertelemesi kapsamında, bu haktan faydalanmış olacaklar."

Ateş, bu imkandan faydalanacak çiftçilerin kendilerine geldiklerinde de yol yöntem göstererek, ellerindeki evraklarıyla İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne başvuruda bulunmalarını sağlamaya çalıştıklarını aktardı.