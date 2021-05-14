Beypazarı'nda camilerde yağmur duası yapıldı
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Beypazarı'nda camilerde yağmur duası yapıldı

Beypazarı'nda camilerde yağmur duası yapıldı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı ilçesindeki Fatih Camisi'nde cuma namazı öncesinde yağmur duası edildi.

Beypazarı ilçesindeki Fatih Camisi'nde cuma namazı öncesinde yağmur duası edildi.

Beypazarı Müftülüğünce organize edilen programda, Fatih Camisi'nde edilen yağmur duası, merkezi sistemle birçok camiye ulaştırıldı.

İlçe sakinlerinden Hüseyin Kaya, yaptığı açıklamada, eskiden yağmur dualarının ören yerlerinde yapıldığını belirterek, "Kurbanlar tekbirlerle kesilip pişirilirken, tüm halk yağmur duasına eşlik ederdi. Yağmur duasına gidilirken özellikle eski elbiseler giyerdik. Çocukları saflara alırdık. Yağmur yağana kadar da o ören yerinden inilmezdi köye. Bu duanın da huşu içinde yapılması çok önemli." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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