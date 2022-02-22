Beypazarı'nda BM desteği ile yemek pişirme eğitimi verilecek - Haberler
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Beypazarı'nda BM desteği ile yemek pişirme eğitimi verilecek

AA, Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'nda BM desteği ile yemek pişirme eğitimi verilecek

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Birleşmiş Milletlerin maddi desteğiyle yemek pişirme eğitimi verilecek.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Birleşmiş Milletlerin maddi desteğiyle yemek pişirme eğitimi verilecek.

Beypazarı Halk Eğitim Merkezinden yapılan açıklamada, " Türkiye'deki Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Türkçe Dil Eğitimi ve Mesleki Eğitimlere Erişiminin Artırılması Projesi" kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda endüstriyel mutfak kurulum çalışmaları hızlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halk Eğitim Merkezi Müdürü İdris Göbütoğlu, projenin Beypazarı, Çubuk ve Polatlı ilçelerinde hayata geçirileceğini belirtti.

Beypazarı'nda bugüne kadar 500 dolayında kurs açtıklarını ve 9 bine yakın kursiyere eğitimler verdiklerini dile getiren Göbütoğlu, endüstriyel mutfağın tamamlanmasının ardından burada yemek pişirilmesi konusunda uygulamalı eğitimlerin verileceğini kaydetti.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Beypazarı, Türkiye, Ankara, Güncel, Haberler

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