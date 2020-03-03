Beypazarı'nda bir kişi ölü bulundu

03.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:12

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde araç içerisinde bir kişi ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Başağaç Mahallesi Şehit Mahmut Bilgi Parkı kenarında aracın içerisinde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede araçtaki F.Y. (31) hayatını kaybettiğini belirledi.

F.Y'nin cesedi, kesin ölüm sebebinin tespit edilebilmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA