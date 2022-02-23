Beypazarı'nda bir evin yıkılan duvarı altında kalan kişi yaralandı
AA, Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı ilçesinde bir evin yıkılan duvarın altında kalan kişi yaralandı.
BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde bir evin yıkılan duvarın altında kalan kişi yaralandı.
Gürsöğüt Mahallesi'nde Hasan Hüseyin Fırat'a ait kerpiç evin duvarı yıkıldı. Duvarın altında kalan Nezihe Fırat yaralandı.
Yaralanan Fırat, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fırat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.