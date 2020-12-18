Beypazarı'nda bir elma ağacının çiçek açması görenleri şaşırttı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir bahçede çiçek açan elma ağacı, görenleri şaşırtıyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir bahçede çiçek açan elma ağacı, görenleri şaşırtıyor.

Hacıkara Mahallesi'ndeki bahçenin sahibi 72 yaşındaki Yusuf Ünal da bölgede ilk kez böylesi bir olayla karşılaştığını dile getirdi.

Ünal, "Geçekten hayrete düştüm. Elma çiçek açtı ama önümüzdeki günlerde soğuklar olacak. Meyve vereceğini sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak