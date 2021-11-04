Beypazarı'nda bir araçta ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Beypazarı'nda bir araçta ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı'nda bir araçta ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir araçta arama yapan polis, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir araçta arama yapan polis, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine ilçeye gelen bir araçta narkotik köpeğiyle arama yaptı.

Araçta ruhsatsız tabanca ile aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçta bulunan P.D. ve C.Y. gözaltına alındı.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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