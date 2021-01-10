Beypazarı'nda bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
10.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 10.01.2021 10:46
Beypazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Beypazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Kurtuluş Mahallesi Gazi Caddesi üzerindeki bir iş yerinin önünde aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.
Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda H.A, R.O, A.G. ve S.G. yaralandı.
Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.A, ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.
Polis, kavgaya karışan iki gruptan 3 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak